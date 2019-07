Ex-diretor de Empresa de Água e Eletricidade de São Tomé acusado de gestão danosa

O Ministério Público de sãotomense acusou o ex-diretor da Empresa de Água e Eletricidade Mário Sousa, por "gestão danosa" e "detenção ilegal" de munições/arma, segundo acusação proferida esta quinta-feira a que a Lusa teve hoje acesso.

"Pelo exposto, cometeu o arguido Mário Lourenço de Sousa, um crime de gestão danosa em unidade do setor público, nos termos do art. 255º, nº3 e um crime de detenção ilegal de munições/arma de fogo nos termos do art. 325,nº1 do CP", lê-se na acusação.

O Ministério Público considerou que "não obstante saber das necessidade de manutenções periódicas" dos geradores, recomendadas pelos seus fabricantes e pelos técnicos e engenheiros da empresa, que, "pelo menos desde março de 2017, foram-lhe alertando de que era preciso proceder às manutenções daqueles geradores em tempo oportuno", o arguido "menosprezou as referidas advertências".