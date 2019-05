Ex-diretor-geral da Empresa de Água e Eletricidade são-tomense volta a ser detido

O ex-diretor-geral da Empresa de Água e Eletricidade (Emae) são-tomense Mário Sousa foi detido e encontra-se em prisão preventiva por ordem do juiz de instrução criminal do Tribunal de Primeira Instância, disse hoje à Lusa fonte judicial.

A prisão de Mário Sousa foi confirmada também por familiares.

No dia 06 deste mês, Mário Sousa havia sido detido numa operação conjunta entre o Ministério Publico (MP) e a Polícia Judiciária (PJ). Foi posto em liberdade sob termo de identidade residência, proibido de sair do país e obrigado a pagar uma caução no valor de 80 mil euros num período de cinco dias.