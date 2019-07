Ex-embaixador do Reino Unido nos EUA acusou Trump de "vandalismo político"

O ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos disse que o Presidente norte-americano, ao abandonar o acordo nuclear iraniano de 2015, cometeu um ato de "vandalismo político", num telegrama divulgado por um jornal britânico.

Num telegrama publicado hoje pelo Mail on Sunday (Sunday Mail), o ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, Kim Darroch, disse que o Presidente Donald Trump abandonou o acordo nuclear com o Irão como um ato de "vandalismo diplomático" para ofender o seu antecessor, o Presidente Barack Obama.

Darroch renunciou na semana passada ao cargo, depois de o jornal publicar outros telegramas diplomáticos relacionados com os Estados Unidos.