Ex-governante duvida que governo consiga enfrentar interesses contra a regionalização

Por Lusa | 16:31

O antigo secretário de Estado Adjunto da Administração Interna do governo de Passos Coelho, Fernando Alexandre, disse hoje que tem dúvidas se o poder político tem força para enfrentar os interesses instalados e avançar com a regionalização.

"Eu não sei se o poder político em Portugal tem força para fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Isso obviamente vai mexer com imensos interesses. Há imensas direções gerais que vão ter que ser esvaziadas, que vão perder competências e obviamente eles vão continuar a lutar (...) para justificar a sua existência", afirmou.

Para o coordenador do estudo da Universidade do Minho sobre "Assimetrias e Convergência Regional: Implicações para a Descentralização e Desconcentração do Estado em Portugal", esta "é a grande dificuldade", como aliás demonstra o processo de modernização administrativa que foi posto em marcha.