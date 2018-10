Ex-inspetor geral da ACT julgado por abuso de poder e violação de sigilo

Por Lusa | 13:21

O ex-inspetor geral da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) Pedro Pimenta Braz está a ser julgado por abuso de poder e violação de sigilo, por divulgar a situação familiar e informação clínica de uma funcionária.

O antigo inspetor-geral da ACT, demitido em janeiro deste ano pelo Governo, depois de enviar a colegas um documento com os dados pessoais desta inspetora do trabalho, começou a ser julgado há exatamente uma semana por um tribunal singular (um juiz) no Campus da Justiça, em Lisboa. A próxima sessão está marcada para a manhã de 12 de novembro, disse hoje à agência Lusa fonte judicial.

Em fevereiro deste ano, o Ministério Público (MP) deduziu acusação contra Pedro Pimenta Braz, na sequência de uma queixa-crime apresentada por esta funcionária da ACT, em outubro de 2017. O arguido requereu a abertura de instrução -- fase facultativa que visa decidir se o processo segue para julgamento -, mas a juíza de instrução criminal pronunciou (levou a julgamento) Pedro Pimenta Braz "nos precisos termos" do despacho de acusação do MP.