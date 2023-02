Ex-jogador do Barcelona Marcos Alonso Peña morre aos 63 anos

Marcos Alonso Peña, antigo jogador espanhol e pai de Marcos Alonso do Barcelona, faleceu esta quinta-feira, aos 63 anos.O ex-avançado, que representou Barcelona, Atlético Madrid, Logroñés e Racing Santander ao longo da carreira, morreu vítima de doença prolongada, segundo avança a 'Marca'.Filho do também antigo jogador Marquitos, Marcos Alonso contabilizou 22 internacionalizações pela seleção espanhola e conquistou cinco títulos ao nível de clubes: um campeonato espanho (1984/85), uma Taça do Rei (1983), uma Supertaça (1983) e ainda duas Taças da Liga (1983 e 1986), todos pelo Barcelona.