Ex-ministro das Finanças de São Tomé detido no aeroporto da capital são-tomense

Por Lusa | 19:45

O ex-ministro das Finanças Américo Ramos, do anterior Governo de São Tomé e Príncipe, foi esta quarta-feira detido no aeroporto da capital são-tomense e levado para as instalações da Polícia Judiciária (PJ), disse à Lusa fonte policial.

A mesma fonte da PJ adiantou que Américo Ramos, que detinha as pastas das Finanças, Comércio e Economia Azul no executivo liderado por Patrice Trovoada (partido Ação Democrática Independente, agora na oposição), foi detido no aeroporto quando se preparava para viajar para o exterior.

O motivo da detenção é ainda desconhecido.