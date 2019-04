Ex-ministro das Obras Públicas de São Tomé impedido de viajar pela PJ

Por Lusa | 21:14

O ex-ministro das Obras Públicas são-tomense Carlos Vila Nova foi hoje impedido pela Polícia Judiciária (PJ) de viajar, quando já estava no aeroporto, e foi convocado para ser ouvido por esta polícia, disse o próprio à Lusa.

O antigo governante e atual deputado do partido Ação Democrática Independente (ADI, na oposição em São Tomé e Príncipe) relatou que se encontrava "na sala VIP do aeroporto" são-tomense, quando foi abordado por "elementos da PJ", que indicaram que deveria comparecer na sexta-feira, pelas 09:00 (a mesma hora em Lisboa), nas instalações da polícia para ser ouvido.

Este é o segundo caso envolvendo governantes do anterior executivo do ADI, liderado por Patrice Trovoada (2014-2018), em dois dias, após a detenção, na quarta-feira, do antigo ministro das Finanças Américo Ramos, que ficou hoje em prisão preventiva, decretada pelo tribunal de primeira instância.