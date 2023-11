Ex-ministro indonésio condenado por corrupção a 15 anos de prisão

O tribunal anticorrupção da Indonésia condenou esta quinta-feira um ex-ministro a 15 anos de prisão depois de o considerar culpado num caso ligado à construção de torres de transmissão de telemóveis em zonas remotas do país.

O antigo ministro das Comunicações e das Tecnologias da Informação, Johnny G. Plate, foi detido em maio, após interrogatório no âmbito de uma investigação do gabinete do Procurador-Geral em Jacarta. Foi detido com cinco outros suspeitos, incluindo três do setor privado, depois de cerca de 60 pessoas terem sido interrogadas sobre o processo de adjudicação de contratos.

O tribunal também condenou Plate a pagar uma multa de mil milhões de rupias (59.540 euros) - ou a passar mais seis meses na prisão - e a reembolsar o Estado por perdas de 15,5 mil milhões de rupias (922 mil euros).