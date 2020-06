Ex-ministros da Saúde acusam Governo são tomense de "falhas graves" na gestão da pandemia

Dois ex-ministros da Saúde de São Tomé e Príncipe acusaram hoje o Governo de ter cometido "falhas graves" na resposta à pandemia de covid-19, que já causu mais de 600 infetados no país.

"Há que reconhecer que houve falhas graves, nomeadamente a falta de uma adequada estratégia de comunicação, falta de rigor técnico, de organização, coordenação e seguimento, algumas delas em aspetos estruturais e operacionais de resposta à pandemia", disseram Carlos Tiny e Fernando Silveira, numa carta dirigida ao Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho.

No documento, datado desta quinta-feira e a que a Lusa teve acesso, Carlos Tiny e Fernando Silveira tomam como exemplo o facto de, "passados quase 90 dias, num momento em que se equaciona o fim do estado de emergência, o país ainda não dispõe de capacidade de diagnóstico laboratorial".

A carta foi enviada também ao presidente da Assembleia Nacional (parlamento), ao primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus (MLSTP-PSD), e ao procurador-geral da República.

Os dois ex-ministros, médicos de profissão, lamentam que o país não tenha "uma base de dados epidemiológicos fiável para a caracterização e previsão futura da pandemia, para permitir levantar o estado de emergência com uma base científica de sustentação".

Carlos Tiny, ministro da Saúde entre 1981 e 1985, e Fernando Silveira, que exerceu a mesma função em 1995, já trabalharam também como representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Carlos Tiny trabalhou para essa instituição em Moçambique, durante cerca de quatro anos, enquanto Fernando Silveira esteve no Congo e outros países da África Central durante vários anos.

Na carta de três páginas, os dois técnicos salientam ter constatado "com muito desagrado" que num contexto em que se deveria congregar todas as sinergias para responder a uma pandemia sem precedentes no passado recente, "faltou abertura de espírito para ouvir opiniões de quadros nacionais que se predispuseram de forma patriótica e desinteressada".

"Teríamos sido mais úteis no envolvimento técnico com as equipas de vigilância epidemiológica na organização e integração de vigilância com o laboratório e alerta, nos pontos de entradas, rastreio e contactos, busca ativa de casos, elaboração de normas e protocolos padronizados, na estratégia de comunicação, no apoio a gestão de parcerias e na organização de quarentenas", explicam.

Na carta, os dois ex-ministros, já aposentados, reconhecem também "aspetos positivos" na resposta do Governo à pandemia de covid-19, destacando o evolvimento dos profissionais de saúde a vários níveis, das Forças Armadas e de segurança, bombeiros, e a instalação e funcionamento do hospital de campanha.

Os dois técnicos salientam que numa situação de pandemia existem apenas duas opções: "Quando os países não estão preparados, a contaminação propaga-se livremente na população até atingir um determinado nível de imunização na comunidade, a partir do qual entra na fase descendente e de controlo de forma natural, com todas as suas consequências sanitárias, económicas e sociais".

"A outra alternativa é desenvolver-se rapidamente capacidade de resposta nacional para circunscrever a pandemia e evitar crises sanitárias, sociais e económicas", acrescentam, defendendo que nesse contexto, "cada dia que passa é irrecuperável" porque a "eficácia e rapidez na atuação são atributos indispensáveis".

No documento, os dois antigos governantes fazem ainda várias referências à resposta de Portugal ao novo coronavírus, mencionado que o país "não estava preparado", mas "pôde, a tempo, organizar-se e conseguiu lidar com a pandemia de forma diferente, considerada, aliás, como exemplar em muitos círculos bem informados".

A covid-19 provocando, até ao momento, 12 óbitos e 639 infetados em São Tomé e Príncipe.

A nível global, a pandemia já provocou mais de 421 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

