Ex-namorado de Maria Leal desmente a própria morte

"Estou vivo [...] não tenho nenhuma hepatite", referiu Sérgio Henriques.

20:47

Sérgio Henriques reagiu à notícia da própria morte garantindo que não passou de uma brincadeira de mau gosto feita pelo namorado. O artista, ex-namorado de Maria Leal, apagou a publicação feita por Ivo Gonçalves nas redes sociais com a notícia falsa."Em primeiro lugar estou vivo, bem vivo. Em segundo lugar, não tenho nenhuma hepatite", começou por referir. "Posso ter mil e um defeitos e ja ter feito muita porcaria, mas jamais fingiria a própria morte", acrescentou nas redes sociais.Sérgio explicou ainda como tudo aconteceu: o cantor terá recebido um telemóvel do namorado que, após uma discussão, lhe retirou o aparelho que estava conectado às redes sociais do cantor. Daí surgiu a publicação que tanta tinta fez correr nos últimos dias.Muitos foram os seguidores que se questionaram sobre a veracidade da informação e acusaram o cantor de fingir a própria morte. Alguns foram mais longe e garantiram que não é a primeira vez que o artista simula o óbito com o intuito de querer protagonismo.Em declarações ao Maria Leal afirmou que tudo não passou de uma mentira do ex-namorado e garantiu que Sérgio foi visto recentemente."Quanto a essa senhora, ladra e burlona chamada Maria Leal, desconheço que a tenha visto mais depois da nossa relação, como ela foi dizer para as revistas", atacou Sérgio.Recorde-se que Sérgio Henriques tem estado várias vezes no centro de polémicas. Apesar de ter participado num concurso de talentos foi através do namoro de apenas uma semana com a cantora Maria Leal que ficou conhecido do grande público.A relação não terminou da melhor maneira com o jovem a acusar Maria Leal de o ter enganado. Em entrevista àSérgio acabou por partilhar o percurso de vida e confessou que chegou a prostituir-se e a tentar o suicídio.