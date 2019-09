EX-PGR do Brasil admite que entrou no Supremo com arma para matar juíz e suicidar-se

O ex-procurador-geral da República brasileiro Rodrigo Janot afirmou que, na sua passagem pelo cargo, chegou a entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) para matar com uma arma o juíz Gilmar Mendes e suicidar-se em seguida.

Em entrevista aos jornais brasileiros Estadão, Folha de S. Paulo e à revista Veja na noite de quinta-feira, o ex-PGR, que chefiou o Ministério Público do país entre 2013 e 2017, revelou que foi armado para o STF no dia 11 de maio de 2017, ocasião em que a operação Lava Jato estava no seu auge, com o intuito de matar e morrer.

"Não ia ser uma ameaça, não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele (juíz Gilmar Mendes) e depois suicidar-me", afirmou o antigo procurador.