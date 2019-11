Ex-PR Pedro Pires pede cooperação para garantir segurança em Cabo Verde

O ex-Presidente cabo-verdiano Pedro Pires apelou hoje à cooperação entre as diferentes instituições para garantir a segurança em Cabo Verde, um "objetivo fundamental" para o futuro do país e transversal a toda a sociedade.

"A questão da segurança em Cabo verde é um assunto transversal, todos os cabo-verdianos devem preocupar-se com isso. Todos os ministérios, todos as instituições, todos os partidos políticos, estejam no poder ou na oposição, devem cooperar e colaborar para que melhoremos a nossa segurança", defendeu o antigo chefe de Estado.

Pedro Pires, Presidente da República de Cabo Verde entre 2001 e 2011, falava à agência Lusa para analisar o último "Relatório sobre a Governação Africana da Fundação Mo Ibrahim", instituição que lhe atribuiu o Prémio de boa governação em 2011.