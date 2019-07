EX-presidente da Assembleia Legislativa de Macau aceite como único candidato à eleição do chefe do Executivo

A Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE) de Macau anunciou hoje que o ex-presidente da Assembleia Legislativa Ho Iat Seng é o único candidato proposto admitido para a eleição de 25 de agosto.

A presidente da CAECE, Song Man Lei, disse que "Ho Iat Seng é o candidato proposto admitido para a eleição para a eleição do chefe do Executivo de 2019, sendo a única pessoa que entregou os boletins de propositura necessários".

Ho Iat Seng entregou 379 proposituras assinadas pelos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE), que vai eleger o líder do Governo de Macau, acrescentou a juíza, citada em comunicado.