Ex-presidente do BCE alerta para risco do aumento do endividamento em todo o mundo

Por Lusa | 13:46

O ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Jean-Claude Trichet alertou hoje para o risco do aumento das dívidas públicas e privadas em todo o mundo e do recurso à alavancagem nos mercados financeiros como antes da crise financeira.

Trichet, que participava no encontro "O que aprendemos dez anos depois da queda do Lehman Brothers", organizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) na sede da organização, em Paris, sublinhou que "a alavancagem financeira (técnica utilizada para multiplicar a rentabilidade através de endividamento) continuou com o mesmo ritmo" e que isso significa que há um grande risco em diferentes setores do sistema financeiro.

O ex-presidente do BCE também recordou que o Fundo Monetário Internacional (FMI) calculou que o mundo está agora, em termos relativos, 12% mais endividado do que quando o banco norte-americano Lehman Brothers caiu em 15 de setembro de 2008, que marcou o início da última crise financeira.