Ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau em prisão preventiva

Um juiz de instrução criminal determinou hoje a prisão preventiva do ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) Jackson Chang, detido desde quarta-feira à noite, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

A aplicação da medida de coação mais gravosa justifica-se pelo perigo de fuga do arguido, que na quarta-feira foi detido pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) quando procurava passar a fronteira para a China continental, adiantou a mesma fonte.

A Lusa enviou um pedido de informação ao Ministério Público, que não respondeu em tempo útil.