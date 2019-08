Ex-Presidente do Panamá Ricardo Martinelli absolvido em caso de escutas ilegais

O antigo Presidente do Panamá Ricardo Martinelli foi absolvido, na sexta-feira, de todas as acusações de espionagem política, embora o tribunal tenha mantido a ordem que o impede de sair do país.

O painel de três juízes declarou Martinelli "não culpado" das acusações de espionagem ilegal das comunicações de pelo menos 150 pessoas, entre opositores, empresários, jornalistas e ativistas sociais.

O antigo chefe de Estado foi também absolvido de má gestão de fundos públicos para adquirir equipamento para as escutas durante o mandato (2009-2014).