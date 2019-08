Ex-vice de Obama naufraga no debate democrata perante ataques ao passado

O ex-vice-Presidente norte-americano e favorito à nomeação democrata para a Casa Branca, de acordo com as sondagens, foi alvo de ataques dos restantes candidatos democratas, no segundo debate para as presidenciais de 2020.

Joe Biden partilhou o palco do Teatro Fox de Detroit (estado do Michigan), na segunda noite do debate democrata, com os senadores Kamala Harris e Cory Booker, o autarca de Nova Iorquem Bill de Blasio, e o ex-secretário da Habitação Julian Castro, além de outros cinco aspirantes à nomeação para as primárias do partido.

A primeira parte do debate centrou-se no sistema de saúde, principal preocupação dos norte-americanos. Biden tornou-se alvo das críticas dos restantes intervenientes quando a questão da imigração ilegal se tornou o tema dominante.