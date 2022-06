Exame confirma restos mortais de jornalista britânico encontrados na Amazónia

Peritos do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, conseguiram identificar na tarde desta sexta-feira o corpo do jornalista inglês do The Guardian Dom Philips, de 57 anos, que tinha desaparecido dia 5 numa região remota da Amazónia quando fazia reportagens sobre a actuação de grupos armados na floresta. A informação foi avançada por fontes da Polícia Federal, em Brasília, horas depois do início das análises aos dois corpos desenterrados quarta-feira numa das margens do Rio Itaquaí depois de um pescador local, Amarildo Costa Oliveira, ter confessado os crimes e indicado o local onde enterrou o jornalista e o pesquisador brasileiro que o acompanhava, Bruno Araújo Pereira, de 41 anos.

A identificação de Dom Philips foi feita através da comparação da arcada dentária dos restos mortais com exames e radiografias dentárias enviadas à polícia pela família do jornalista britânico. Apesar da identificação não ter deixado dúvidas, peritos vão realizar ainda exames de ADN, para uma segunda e definitiva confirmação oficial.

Em relação ao outro corpo encontrado enterrado no local indicado pelo assassino confesso, até final da tarde desta sexta-feira ainda não havia uma identificação positiva. Os peritos do Instituto Nacional de Criminalística pediram mais informações e exames à família de Bruno, para tentarem confirmar se é dele o corpo encontrado ao lado do de Philips, como se imagina.

Os dois corpos foram desenterrados quarta-feira num local isolado a 3,1 km do leito principal do Rio Itaquaí, onde as mortes supostamente aconteceram durante uma emboscada no passado dia 5. De acordo com a confissão de Amarildo, ele e os cúmplices queimaram os corpos de Dom e de Bruno depois de os matarem a tiro, mas como ainda era possível identificá-los, decidiram esquartejá-los e enterrá-los num local isolado, a que as equipas de resgate só conseguiram chegar após duas horas de navegação pelo Rio Itaquaí e meia hora de difícil caminhada pelo meio da floresta às margens de um braço do rio que entra selva dentro.

Dom Philips e Bruno Araújo Pereira tinham ido a aldeias isoladas da Terra Indígena Vale do Javari, na fronteira entre o Brasil, o Peru e a Colômbia, ouvir denúncias da actuação violenta de garimpeiros, madeireiros, caçadores e pescadores ilegais que invadiram a floresta. A emboscada onde Dom e Bruno foram mortos aconteceu quando os dois já regressavam a Atalaia do Norte, a cidade mais próxima da reserva indígena, depois de ouvirem inúmeros relatos e de terem até fotografado e filmado homens armados a ameaçá-los.