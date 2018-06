Excedente da balança comercial externa da zona euro sobe para 16,7 mil ME em abril - Eurostat

Por Lusa | 10:33

O excedente da balança comercial externa de bens da zona euro subiu, em abril, para os 16,7 mil milhões de euros e o défice na da União Europeia (UE) baixou para 1,0 mil milhões de euros, segundo o Eurostat.

Face ao mesmo mês de 2017, na zona euro, as exportações para o resto do mundo aumentaram 8,0% para os 182,9 mil ME (169,3 mil ME homólogos) e as importações subiram 8,1% dos 153,7 mil ME para 166,2 mil ME.

O excedente da balança comercial aumentou para os 16,7 mil ME em abril, face aos 15,7 mil ME do mês homólogo.