Excesso de Gabriele Tarquini estraga primeira corrida a Tiago Monteiro

Um erro do italiano Gabriele Tarquini (Hyundai) deixou o português Tiago Monteiro (Honda) preso no muro do Circuito Internacional de Vila Real, estragando a corrida do português, que caiu de nono para o 25.º lugar.

O incidente aconteceu na quinta das 11 voltas previstas para a primeira corrida das três integrantes nesta etapa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), numa altura em que o piloto português já tinha recuperado do 14.º posto do qual partira até à nona posição.

Apesar de se ter qualificado no 15.º lugar, a penalização do britânico Gordon Shedder (Audi) permitiu ao luso subir uma posição na grelha.