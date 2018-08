Exército do Brasil repete megaoperação em favelas do Rio de Janeiro

Operações acontecem em três complexos de favelas na zona norte da capital 'carioca'.

Por Lusa | 15:36

Mais de 4.000 agentes das forças de segurança comandadas pelo Exército do Brasil estiveram esta terça-feira envolvidos no segundo dia de uma megaoperação em três favelas da zona norte do Rio de Janeiro, no Brasil, divulgou o comando militar.

As operações acontecem em três complexos de favelas na zona norte da capital 'carioca', Alemão, Maré e Penha, onde sete pessoas foram mortas em trocas de tiros na última segunda-feira, incluindo dois soldados.

Esta terça-feira as tropas das Forças Armadas e os agentes das policias continuaram a cumprir mandados de prisão, destruindo barricadas com veículos blindados e helicópteros nestas áreas, onde vivem cerca de 500 mil pessoas.