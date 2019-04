Exército sudanês garante "compromisso" para "transferir poder para o povo"

Por Lusa | 16:41

O general Abdel Fattah al-Burhane garantiu hoje o compromisso do conselho militar que lidera no Sudão para transferir o poder para o povo, como exigem milhares de manifestantes desde a destituição do presidente Omar al-Bashir.

"O Conselho está empenhado em transferir o poder para o povo", assegurou Abdel Fattah al-Burhane, líder do conselho militar de transição, citado pela agência France Press.

O responsável frisou que o exército responderia "durante a semana" às exigências dos manifestantes, que reclamam a transferência do poder para uma autoridade civil.