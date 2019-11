Experiências de racismo inspiram espetáculo da portuguesa Nuna Livhaber em Londres

As experiências pessoais de racismo e discriminação inspiraram a atriz portuguesa Nuna Livhaber a escrever uma peça que vai fazer parte do festival de teatro Voila! Europe, em Londres, em novembro.

"Comecei a ter necessidade de escrever este espetáculo há muito tempo", disse esta sintrense de 23 anos à agência Lusa.

Intitulada "I Will Tell You in a Minute", a peça centra-se no diálogo entre uma ativista que viajou do futuro, em 2039, para promover um livro sobre o sucesso da sua campanha contra o racismo, anti-semitismo, machismo e outros tipos de discriminação, e a sua versão 20 anos mais jovem.