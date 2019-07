Exploração de lítio não avança sem estudo de impacte ambiental positivo - ministro

O ministro do Ambiente e da Transição Energética garantiu hoje, no parlamento, que a exploração de minas de lítio em Portugal não vai avançar sem um estudo de impacte ambiental positivo.

"Não haverá em Portugal alguma exploração de pedreira de lítio, sem um estudo de impacte ambiental", disse João Pedro Matos Fernandes, após a terceira ronda de intervenções numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

O governante assegurou ainda que, no âmbito deste processo, está a ser ponderado "o valor do lítio", mas também "os valores locais" e as consequências da exploração para a fauna e flora.