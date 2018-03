Por Lusa | 15:26

Um carro armadilhado explodiu hoje perto do parlamento da Somália, provocando pelo menos quatro mortos e vários feridos, de acordo com a polícia.

A explosão ocorreu numa zona próxima do palácio presidencial, cuja entrada fica a cerca de 200 metros do local do rebentamento.

O carro foi detonado num posto de controlo, quando militares intercetaram um veículo suspeito, indicou à Associated Press um elemento da polícia.