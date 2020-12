Explosões no aeroporto de Aden registadas à chegada do novo governo do Iémen

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência das explosões registadas esta quarta-feira no aeroporto de Aden, no Iémen, quando o avião que transportava o novo governo de unidade chegou à capital provisória do Iémen.

Segundo a agência Reuters, que cita testemunhas no local, foram ouvidas explosões e tiros.

De acordo com um correspondente da Associated Press presente no local, foram duas as explosões e aconteceram quando o avião pousou e os ministros começaram a sair.





O primeiro-ministro, Maeen Abdulmalik, e o embaixador da Arábia Saudita no Iémen, Mohammed Said al-Jaber, foram transferidos em segurança para o palácio presidencial da cidade.

Segundo relataram à Reuters as forças de segurança no local, caíram na entrada do aeroporto três projéteis de morteiro.

O novo governo de unidade nasce de uma aliança entre o governo do presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi e os separatistas do sul e foi negociada, durante mais de um ano, com a mediação da Arábia Saudita. A cidade de Aden, no sul, tem sido palco de episódios de violência devido ao conflito que opunha os separatistas ao governo de Hadi.

Esta nova aliança, com base no sul e apoiada pelos sauditas, luta contra o movimento Houthi, que tem o apoio do Irão, e que controla o norte do Iémen.