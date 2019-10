Exportações aumentam 5,1% e importações 8,1% em 2018 - INE

As exportações aumentaram 5,1%, totalizando 57.807 milhões de euros, e as importações cresceram 8,1%, correspondendo a 75.364 milhões de euros, em 2018, em termos nominais, face ao ano anterior, divulgou hoje o INE.

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional de 2018 do INE, a balança comercial de bens registou um défice de 17.557 milhões de euros, mais 2.887 milhões de euros face ao ano anterior, devendo-se sobretudo ao comércio extra-União Europeia, que registou um acréscimo do défice em 2.176 milhões de euros.

O destaque do INE, que contém os resultados provisórios das estatísticas do Comércio Internacional de Bens relativos a 2018, indica também que, excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 5,3% e as importações 7,8% (+9,0% e +11,6%, respetivamente, em 2017) e o défice aumentou 2.095 milhões de euros, atingindo 12.448 milhões de euros.