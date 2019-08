Exportações japonesas caem pelo oitavo mês consecutivo em julho

O Governo japonês anunciou hoje que as exportações do país caíram pelo oitavo mês consecutivo, em julho, quando as economias asiáticas continuam a sentir os efeitos das políticas comerciais dos Estados Unidos.

O Ministério das Finanças nipónico disse que as exportações e as importações recuaram em julho, comparativamente a igual mês de 2018.

As exportações diminuíram 1,6% e as importações 1,2%, o que resultou num défice comercial de 249,6 mil milhões de ienes (2,12 mil milhões de euros), ou menos 9,8%.