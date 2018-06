Exposição em Lisboa mostra rota das catedrais do país através de 110 peças

Inauguração acontece a partir da próxima terça-feira, no Palácio Nacional da Ajuda.

Por Lusa | 13:28

Uma exposição inédita sobre o património das catedrais do país, com 110 peças, muitas delas tesouros nacionais, constitui um convite aos visitantes para conhecerem este "património único" e é inaugurada na terça-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Intitulada "Na Rota das Catedrais - Construções (d)e Identidades", a mostra é inaugurada na terça-feira, dia 26 de junho, às 18h30, e ficará patente ao público de 28 de junho a 30 de setembro deste ano, na Galeria D. Luís.

"Esta exposição mostra um pouco do melhor que existe em todas as catedrais, edifícios muito importantes para a constituição de uma identidade nacional, secular, relacionada com os inícios da fundação da nacionalidade", disse à agência Lusa o comissário da mostra, Marco Daniel Duarte, historiador de arte e diretor do Museu do Santuário de Fátima.