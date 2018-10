Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exposição de fotojornalistas recorda as vítimas dos fogos de outubro de 2017

Fotos espelham as horas trágicas e como a vida é reerguida.

Por Luís Oliveira | 20:11

D. Elvira, 83 anos, de Ventosa, Vouzela, viu o incêndio matar-lhe as cabras. Um ano depois, o fotojornalista Nuno André Ferreira foi ver como estava a sua vida e encontrou-a a dar pasto a dois animais que lhe foram oferecidos para minorar a sua perda.



A foto aqui reproduzida é uma das 72 que Nuno André Ferreira e Adriano Miranda têm em exposição na Quinta da Cruz, em Viseu.



‘Dever de memória - da infâmia à esperança’ é o título da mostra inaugurada pelo Presidente da República.



Vai ficar aberta ao público até dia 30 de dezembro. Acompanha a exposição um livro com as imagens dos dois fotojornalistas e textos de jornalistas que, de uma forma ou de outra, reportaram os incêndios da noite de 15 de outubro de 2017 e da madrugada seguinte.



A exposição pretende retratar os incêndios e as suas consequências e, ao mesmo, tempo mostrar a forma como as vítimas estão a reerguer as suas vidas e a reconstruir o que foi devorado pelas chamas.



"Não mais seremos derrotados. Nesse combate [com as forças da natureza], no que estiver nas nossas mãos, tudo faremos para as derrotar. É essa a mensagem desta noite" , disse Marcelo Rebelo de Sousa na abertura da exposição, uma iniciativa pensada e promovida pelo pelouro da cultura da Câmara Municipal de Viseu.