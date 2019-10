Exposição em Lisboa assinala centenário da fundação do jornal A Batalha

A Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, expõe, até 31 de dezembro, uma mostra dedicada ao centenário da fundação do jornal sindicalista A Batalha, órgão oficial da antiga Confederação Geral do Trabalho (CGT), com uma "vida tumultuosa e singular".

Com curadoria de António Baião, do Centro de Ética, Política e Sociedade, da Universidade do Minho, de António Cândido Franco, da Universidade de Évora, e de João Freire, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), a exposição reúne jornais, panfletos e fotografias, entre outros objetos, na maioria provenientes do Arquivo Histórico-Social.

Segundo João Freire, a exposição pretende "assinalar um jornal com uma vida tumultuosa e singular que, nos anos 1920 [foi fundado em fevereiro de 1919], chegou a ser considerado o diário de terceira maior tiragem do país".