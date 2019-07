Exposição em Lisboa questiona residentes locais e visitantes sobre o que é ser turista

A exposição "Are you a tourist?", que vai ser inaugurada na quinta-feira, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, questiona residentes locais e visitantes sobre o que é ser turista e as suas práticas, disse hoje a sua curadora.

Patente ao público a partir de 12 de julho, sexta-feira, "esta exposição representa uma provocação às pessoas que viajam e àquelas que recebem os turistas, que estão predispostas a pensar sobre o mundo", explicou à Lusa Maria Cardeira da Silva, curadora da mostra e coordenadora do Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA).

Fotografias de turistas, recolhidas pelo fotógrafo Luís Pavão, nas filas de entrada para a Torre de Belém e para o Padrão dos Descobrimentos, assim como numa estação ferroviária, acompanham, nas paredes da exposição, todo o percurso da visita.