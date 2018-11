Exposição, filmes, passeios e um arquivo digital na homenagem a José Cardoso Pires

Por Lusa | 17:57

A autarquia lisboeta e a Relógio d'Água homenageiam o escritor José Cardoso Pires, que morreu há 20 anos, com iniciativas que incluem filmes, leituras, passeios, exposição e um arquivo digital, a decorrer a partir de hoje, até final do ano.

O programa, que vai passar pelas bibliotecas municipais Palácio Galveias, Hemeroteca e Camões durante os meses de novembro e dezembro, arranca hoje, às 18:00, com a inauguração -- no Palácio Galveias - de uma exposição de fotografias de Eduardo Gageiro e com a apresentação do programa, uma iniciativa que contará com a presença da vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto.

As fotografias revelam a cumplicidade que ao longo de mais de quatro décadas uniu o escritor e o fotógrafo, que, apesar de não terem trabalhado juntos com frequência, nutriam uma admiração mútua e criaram uma relação de confiança que levou Eduardo Gageiro a fazer retratos utilizados por Cardoso Pires na divulgação dos seus livros, e que são agora mostrados ao público, segundo um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa.