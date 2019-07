Exposição "Olhar para Dentro" é inaugurada hoje com obra gráfica de Paula Rego

A exposição "Olhar para Dentro", que reúne 60 anos de produção de obra gráfica de Paula Rego, com cerca de 200 peças, incluindo novas doações da artista, é hoje inaugurada, na Casa das Histórias, em Cascais.

De acordo com a Fundação D. Luís I, que organiza a mostra com a Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da programação do "Bairro dos Museus", a exposição é inaugurada às 18:30, e ficará patente até 17 de novembro, na Casa das Histórias Paula Rego.

Com curadoria de Catarina Alfaro, a exposição apresentará também desenhos preparatórios para a execução das gravuras, chapas de cobre e trabalhos mais recentes e menos conhecidos.