Expressão facial ajuda a denunciar homens infiéis

Especialistas australianos descobriram que homens com queixo forte ou lábios finos têm mais tendência para a infidelidade.

18:44

A infidelidade conjugal pode estar "estampada" na cara de uma pessoa. Essa é a conclusão de um novo estudo da Universidade de Western Autralia, publicado na Royal Society Open Science: especialistas descobriram que homens com traços mais "masculinos", com um queixo forte ou lábios finos, têm mais tendência para a infidelidade.



Para chegar a essa conclusão, explica o The Guardian, os investigadores mostraram fotografias de 189 homens a 293 homens e 472 mulheres, pedindo-lhes para avaliar, numa escala de 0 a 10, a beleza, lealdade e masculinidade. Ora, os que tiveram pontuação mais elevada consideravam-se infiéis ou flirters (mesmo durante relacionamentos).



Face aos resultados, a equipa de investigadores explicaram que esta suspeita que temos perante homens mais "masculinos" pode ser resultado de uma vantagem evolucionária, para mulheres heterossexuais detetarem parceiros poucos leais e homens reconhecerem potenciais rivais, que tentem seduzir a sua parceira.