Extinto incêndio florestal que lavrava na Gran Canária há 15 dias

O incêndio florestal que deflagrou em 10 de agosto em Artenara, na Gran Canária, e que queimou 1.500 hectares, foi declarado extinto, anunciaram hoje os serviços de emergência do governo local.

Este fogo, que começou por um descuido de um homem que estava a fazer trabalhos de soldadura, foi o primeiro dos três incêndios que fustigaram a Gran Canária nas últimas duas semanas.

O homem, de 55 anos, foi detido pela Guardia Civil horas depois do início do fogo, mas conseguiu ser libertado através do pagamento de uma fiança fixada em 25 mil euros, refere a agência de notícias espanhola EFE.