Fábrica que ardeu em Viseu quer retomar atividade "no mais curto espaço de tempo"

Administração da empresa de produtos alimentares congelados Beiragel que voltar ao 'ativo' de imediato.

Por Lusa | 13:51

A administração da empresa de produtos alimentares congelados Beiragel, de Viseu, que esta quarta-feira sofreu um incêndio, anunciou que pretende retomar a sua atividade "no mais curto espaço de tempo".

"Estamos a reunir com entidades locais para avaliar a possibilidade de iniciarmos de imediato a reconstrução do edifício, bem como a reposição de stocks, para permitir retomar a atividade no mais curto espaço de tempo", referiu num comunicado emitido ao início da tarde.

Eram cerca das 06h00 quando um incêndio de grandes dimensões deflagrou na Beiragel - Produtos Alimentares Congelados SA, que está localizada na freguesia de S. João de Lourosa, no concelho de Viseu, junto à Estrada Nacional 231, e tem 87 funcionários.