Uma fábrica de móveis foi parcialmente tomada pelas chamas esta noite de sexta-feira em Paredes. Não houve registo de feridos.O alerta foi dado cerca das 22h00 para um incêndio industrial na rua do Ladário, na freguesia das Duas Igrejas.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Lordelo, Rebordosa e de Paredes e ainda a GNR.De momento, a GNR tenta apurar as causas do incêndio.