Facebook partilhou dados pessoais de utilizadores com "empresas selecionadas"

Por Lusa | 02:14

O Facebook reconheceu, hoje, que continuou a partilhar com outras "empresas selecionadas" dados pessoais dos utilizadores após a data em que garantiu que iria limitar o acesso de terceiros a informações confidenciais.

Nos registos partilhados pela rede social constavam informações pessoais dos utilizadores do Facebook e respetivos amigos, incluindo números de telefone e até graus de parentesco, de acordo com um relatório do Wall Street Journal.

O Facebook reconheceu que a informação foi cedida a um "pequeno número" de empresas, incluindo a RBC Capital Markets e a Nissan Motor Co., anunciantes e outros parceiros de negócios.