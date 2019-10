Fake News: Dois criadores de teatro procuram a verdade e a mentira para as porem em palco

Dezassete adolescentes participaram hoje, em Lisboa, numa oficina sobre 'fake news', organizada pelos criadores Miguel Fragata e Inês Barahona, e cuja reflexão servirá para um espectáculo de teatro a estrear-se em março.

"Fake aka mentira" é o título da oficina, conduzida pelo ex-jornalista Frederico Batista e dirigida a alunos do ensino secundário, que inaugurou a "Fake Week", uma semana de reflexão coordenada por aqueles dois criadores no Teatro Nacional D. Maria II, envolvendo os cidadãos, e com um programa que inclui ainda sessões de cinema e conferências.

Na oficina, que será repetida diariamente até domingo, um grupo de adolescentes é convidado a falar sobre desinformação, mentira, manipulação.