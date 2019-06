Falta de anestesistas no Pulido Valente nunca pôs em causa segurança dos doentes - Ministra

A ministra da Saúde disse hoje que a falta de anestesistas no Hospital Pulido Valente se deveu a uma reorganização das escalas, assegurando que nunca esteve em causa a segurança dos doentes e a qualidade dos cuidados.

Marta Temido respondia ao bastonário da Ordem dos Médicos, que hoje lhe pediu explicações sobre a falta de anestesistas no passado fim de semana naquele hospital.

Miguel Guimarães considerou que este é "mais um exemplo do caminho de desmantelamento seguido pela ministra da Saúde, com o objetivo de fechar esta unidade hospitalar integrada no Centro Hospitalar Lisboa Norte, de que faz também parte o Hospital de Santa Maria".