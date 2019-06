Falta de espaços e lei do ruído 'travam' eventos turísticos noturnos em Macau -- estudo

A ausência de espaços e a lei do ruído são fatores que estão a 'travar' o sucesso dos eventos turísticos noturnos em Macau, segundo um estudo encomendado pelas autoridades, anunciou hoje a Direção dos Serviços de Turismo (DST).

A densidade populacional elevada e a pequena dimensão de Macau (cerca de 670 mil pessoas em pouco mais de 30 quilómetros quadrados), a par das restrições previstas na Lei do Ruído "dificultam o prolongamento do tempo e da escala das atividades noturnas", pode ler-se no comunicado da DST.

Por outro lado, adiantou a mesma entidade, "as instalações complementares e infraestruturas ao ar livre também são insuficientes", assim como a não utilização "de áreas marítimas e costeiras".