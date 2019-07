Falta de tempo e de dinheiro impede crianças de praticarem desporto

A falta de tempo e de dinheiro são dois dos principais obstáculos à prática desportiva pelas crianças, de acordo com um estudo do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) da Universidade de Coimbra.

Um estudo desenvolvido por uma equipa do CIAS da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) concluiu que "a falta de tempo e de dinheiro são duas grandes barreiras para a prática de desporto em crianças com idades entre os seis e os dez anos".

Mas a segurança também é um dos entraves à pratica desportiva por parte das crianças, "especialmente das raparigas", segundo a mesma investigação, intitulada 'Parental perception of barriers to children's participation in sports: biological, social, and geographic correlates of Portuguese children', destaca uma nota da FCTUC, enviada hoje à agência Lusa.