Famalicão confirma regresso à I Liga após derrota do Estoril Praia

Por Lusa | 17:50

O Famalicão confirmou hoje o regresso à I Liga portuguesa de futebol, 25 anos depois, ao beneficiar da derrota do Estoril Praia em casa do Penafiel, por 4-2, na 31.ª jornada da II Liga.

Os famalicenses venceram na manhã de hoje o Vitória de Guimarães B, por 4-1, e precisavam que o Estoril Praia perdesse pontos para poderem festejar já a subida de divisão.

Com três jornadas e nove pontos por disputar, o Famalicão ocupa o segundo lugar, com 63 pontos, mais 12 do que Estoril Praia e do que a Académica, acompanhando o Paços de Ferreira na subida à I Liga.