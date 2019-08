Família de José Afonso apoia classificação e salvaguarda da obra do cantautor

A família do músico José Afonso revelou à agência Lusa que apoia a classificação e "o reconhecimento do interesse público" da obra fonográfica do cantautor português, que celebraria hoje 90 anos.

Em nota enviada à Lusa, a família de José Afonso, detentora dos direitos da obra musical, explicou que "tem vindo a colaborar diretamente com o Ministério da Cultura, desde 2018, para que este desenvolva o processo de classificação dos registos".

A família considera que "as recentes iniciativas públicas relacionadas com este tema, incluindo uma resolução na Assembleia da República e uma petição, vieram reforçar o acerto e a oportunidade desta classificação".