Família de Savimbi diz-se "finalmente em paz" após receber restos mortais do político

Dezassete anos depois, a família de Jonas Savimbi disse que vai ficar "finalmente em paz", depois dos restos mortais do líder histórico da UNITA terem sido entregues formalmente aos familiares e ao partido.

Em declarações à Agência Lusa, Durão Sakaíta assegurou a família "ficará finalmente em paz" depois de sábado, dia das exéquias fúnebres do seu pai que decorrem na pequena localidade de Lopitanga, a cerca de 30 quilómetros do Andulo, no norte da província do Bié.

Durão Sakaíta, um dos filhos mais velhos de Savimbi, falava à Lusa momentos após cerimónia oficial de entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi à família e à UNITA, processo envolvido em grande polémica, só ultrapassada na passada quinta-feira, após intervenção do Presidente de Angola, João Lourenço.