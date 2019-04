Família de Zé do Pipo contrata bruxo de Fafe para desvendar mistério

Vidente foi a Peniche e já sabe o que aconteceu.

18:51

Um amigo de Zé do Pipo e um familiar do cantor contrataram Fernando Nogueira, o bruxo de Fafe, para este descobrir o que realmente aconteceu a Nuno Baptista, desaparecido desde novembro de 2018."Há três meses fui contactado por um amigo do Zé do Pipo e, a seu pedido, comecei a fazer as minhas orações, sobre as fotografias do Nuno, no meu escritório. Há duas semanas, esse amigo juntou-se a um familiar do Nuno e contrataram-me, pagando, para vir a Peniche fazer os meus rituais e descobrir o que se passou. Conclui hoje [quarta-feira, 3] o terceiro dos rituais e já sei como tudo aconteceu", assegurou o vidente.Leia a notícia na íntegra no site da Flash!