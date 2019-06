Famílias de Loures desalojadas após incêndio em paiol vão ter renda apoiada

As 14 famílias de Sacavém que ficaram desalojadas em maio, na sequência de um incêndio, vão ser realojadas em habitações com renda apoiada, disse hoje à agência Lusa fonte da Câmara Municipal de Loures.

No passado dia 19, um incêndio numa zona de mato, em Sacavém, no distrito de Lisboa, atingiu as instalações de um antigo paiol do Exército, da responsabilidade do Ministério da Defesa, desalojando 14 famílias, constituídas por 37 pessoas, das quais 20 são adultos e 17 menores.

Essas famílias encontram-se, desde essa data, a pernoitar no ginásio do quartel dos Bombeiros de Sacavém, ao mesmo tempo que várias entidades têm reivindicado uma solução de realojamento imediato.