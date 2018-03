Sara Sampaio recordou os dias que passou nas Bahamas.

Por Vânia Nunes | 09:40

A primavera ainda não chegou, mas há já muitas figuras públicas que têm feito subir as temperaturas com imagens em biquíni que publicam nas redes sociais. De regresso aos EUA, onde tem estado a fazer produções de moda, Sara Sampaio não esquece os dias que passou recentemente nas Bahamas e voltou a mostrar-se com o mar como pano de fundo.